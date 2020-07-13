MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran’da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 203 ölüm
GeriDünya İran’da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 203 ölüm
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

İran’da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 203 ölüm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İran’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 203 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 13 bin 32’ye yükseldi.

İran’da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor.

Ülkede 203 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 13 bin 32’ye çıktı.

Ülkede 2 bin 349 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 259 bin 652’ye ulaştığı açıklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle