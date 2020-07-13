İran’da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 203 ölüm

İran’da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor.

Ülkede 203 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 13 bin 32’ye çıktı.

Ülkede 2 bin 349 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 259 bin 652’ye ulaştığı açıklandı.