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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 13:53,Son Güncelleme:

İran'da son 24 saatte Covid-19 sebebiyle 116 kişi hayatını kaybetti

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İran'da son 24 saatte Covid-19 sebebiyle 116 kişi hayatını kaybetti
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İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 116 artarak 9 bin 623'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 116 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 368 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 9 bin 623'e ulaştı
Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 623'e, vaka sayısının da 204 bin 952'ye çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 887'sinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 163 bin 591 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 395 bin 675 olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Doğu Azerbaycan ve Sistan-Beluçistan'ın riskli bölgeler arasında yer aldığını ifade etti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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