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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 14:37,Son Güncelleme:

İran'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 184 kişi hayatını kaybetti

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İran'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 184 kişi hayatını kaybetti
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İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 184 artarak 18 bin 800'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 184 artarak 18 bin 800'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Covid-19 salgınında son 24 saatte 184 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 345 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 18 bin 800'e, vaka sayısının da 331 bin 189'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 983'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 288 bin 620'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Lari ayrıca ülkede yapılan toplam test sayısının da bugün itibarıyla 2 milyon 736 bin 514 olduğunu kaydetti.

İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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