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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 12:55,Son Güncelleme:

İran'da son 24 saatte Corona Virüsten 96 can kaybı

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İran'da son 24 saatte Corona Virüsten 96 can kaybı
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İran'da son 24 saatte yeni tip Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96 artarak, 5 bin 806'ya yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 806'ya çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 991 artarak 91 bin 472'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 11'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 70 bin 933 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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