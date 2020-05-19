MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran'da son 24 saatte Corona Virüsten 62 ölüm
GeriDünya İran'da son 24 saatte Corona Virüsten 62 ölüm
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

İran'da son 24 saatte Corona Virüsten 62 ölüm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran'da son 24 saatte Corona Virüsten 62 ölüm
Abone Olgoogle-news

İran'da yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle 62 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 119'a, vaka sayısı ise 124 bin 603'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 62 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 119'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 111 artarak 124 bin 603'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 97 bin 173 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle