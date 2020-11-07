İran'da son 24 saatte 423 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 423 artarak 37 bin 832'ye yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 423 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 9 bin 450 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 37 bin 832’ye, vaka sayısının da 673 bin 250’ye çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 506’sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 515 bin 153'e ulaştığı bilgisini verdi.
Ülkede 5 milyon 185 bin 361 test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
İran genelinde Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı.
Tedbirler kapsamında 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar da yasaklanmıştı.
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