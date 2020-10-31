İran'da son 24 saatte 386 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 386 artarak 34 bin 864 oldu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 386 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 820 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 34 bin 864’e, vaka sayısının da 612 bin 772’ye çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 185’inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 481 bin 930’a ulaştığı bilgisini verdi.
Ülkede toplam 4 milyon 929 bin 5 kişiye test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
İran genelinde Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede kısıtlama kararı alınmıştı.
Kısıtlama kararı alınan şehirlerde zorunlu ihtiyaçların satıldığı işletmeler dışındaki iş yerlerinin açılması yasak olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle