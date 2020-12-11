İran'da son 24 saatte 232 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 232 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 9 bin 594 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 51 bin 728'e, vaka sayısının da 1 milyon 92 bin 617'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 760'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 787 bin 853 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 611 bin 783 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 34 ilçenin kırmızı, 260 ilçenin turuncu ve 154 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini söyledi.