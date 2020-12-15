İran'da son 24 saatte 223 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 223 artarak 52 bin 670 oldu.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 223 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 7 bin 704 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 52 bin 670'e vaka sayısının da 1 milyon 123 bin 474'e çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 704'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 833 bin 276 olduğunu ifade etti.
Toplam 6 milyon 797 bin 469 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 12 ilçenin kırmızı, 288 ilçenin turuncu ve 148 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
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