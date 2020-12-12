İran'da son 24 saatte 221 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 221 artarak 51 bin 949 oldu.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 221 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 201 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 51 bin 949'a, vaka sayısının da 1 milyon 108 bin 18'e çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 739'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 800 bin 743 olduğunu ifade etti.
Ülkede salgının başından bu yana 6 milyon 657 bin 974 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 12 ilçenin kırmızı, 231 ilçenin turuncu ve 205 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle