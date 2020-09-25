İran'da son 24 saatte 207 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 207 artarak 25 bin 222 oldu.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 207 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 563 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 222'ye, vaka sayısının da 439 bin 882'e çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 23'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 369 bin 842'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Lari, ülkede toplam 3 milyon 879 bin 640 kişiye test yapıldığını kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 29'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
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