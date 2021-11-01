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İran'da son 24 saatte 153 Kovid-19 can kaybı

#Koronavirüs#İran#Can Kaybı
İranda son 24 saatte 153 Kovid-19 can kaybı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 153 artarak 126 bin 456'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 9 bin 857 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1281'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 934 bin 495'e yükseldiği ülkede, 153 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 126 bin 456'ya çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 859 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 52 milyon 860 bin 49 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 35 milyon 283 bin 617 kişiye ikinci dozu, 92 bin 886 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 88 milyon 236 bin 552 doz aşı uygulandı.

 

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#Koronavirüs#İran#Can Kaybı

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