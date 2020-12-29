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Hürriyet
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Dünya
AA / AFP
Haber Giriş: 29.12.2020 - 13:51 | Son Güncelleme:

İran'da son 24 saatte 132 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

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İran'da son 24 saatte 132 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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İran'da koronavirüse bağlı ölümler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132 artarak 54 bin 946 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 132 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 108 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 946'ya vaka sayısının da 1 milyon 212 bin 481'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 128'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 969 bin 408 olduğunu ifade etti.

83 milyon nüfusluk ülkede 7 milyon 513 bin 534 test uygulandığınıbelirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 108 ilçenin turuncu ve 340 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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