İran'da son 24 saatte 132 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132 artarak 54 bin 440 oldu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 132 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 21 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 440'a, vaka sayısının da 1 milyon 189 bin 203'e çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 345'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 933 bin 736 olduğunu ifade etti.
Yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede 7 milyon 303 bin 238 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 205 ilçenin turuncu ve 243 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
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