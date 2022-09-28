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İran’da sokaklar durulmuyor: Can kaybı 75’e çıktı

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#Mahsa Emini#İran#Protesto
İran’da sokaklar durulmuyor: Can kaybı 75’e çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 07:00

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar 11’inci günde devam etti.

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Polis kalabalıklara karşı ölümcül silah kullanırken, İranlı yetkililer ölü sayısını 41 olarak açıkladı. Buna karşın insan hakları grupları en az 75 göstericinin hayatını kaybettiğini bildirdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de internet yasakları nedeniyle can kayıplarına dair gerçek sayıları tespit etmenin imkânsız olduğuna vurgu yaptı.

Bu arada polis, önceki gün 1200’den fazla tutuklama yapıldığını açıkladı. Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi’nin de “protestocuları teşvik etmekten” gözaltına alındığı bildirildi. Gazetecileri Koruma Komitesi olayları izleyen en az 20 gazetecinin “casusluk” suçlamasıyla tutuklandığını belirtti. Fransa, İran’ı kınarken Almanya, İran büyükelçisini Dışişleri’ne çağırdı.

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#Mahsa Emini#İran#Protesto

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