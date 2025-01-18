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İran'da silahlı saldırı: 2 hakim hayatını kaybetti

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#İran#Tahran#Yargıtay
İranda silahlı saldırı: 2 hakim hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 13:56

İran’ın başkenti Tahran’daki Yargıtay binası önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Silahlı saldırıda 2 hakim hayatını kaybetti, 1 hakim yaralandı.

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İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Yargıtay binası önünde sabah saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Yargıtay tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda Ali Razini ve Muhammed Mukise adlı 2 hakim hayatını kaybetti, 1 hakim ise yaralandı.

Saldırganın olayın ardından yaşamına son verdiği belirtildi. Saldırının nedenine yönelik bilgi paylaşılmadı.

Saldırganın Yargıtay'da herhangi bir dosyasının bulunmadığı ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İran medyası, saldırganın Tahran Adliyesinde çaycı olarak çalıştığını öne sürdü.

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#İran#Tahran#Yargıtay

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