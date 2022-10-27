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İran’da Şii türbesine saldırı

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#İran#Fars#Şah Çerağ
İran’da Şii türbesine saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 07:00

İran’ın Fars eyaletinin merkezi Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ türbesine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Türbenin kalabalık olduğu saatte gerçekleşen saldırıda aralarında iki çocuğun da olduğu en az 15 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

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Fars Eyaleti Vali Yardımcısı İsmail Muhibipur, yerel saatle 17.45’te silahlı bir kişinin Şah Çerağ Türbesi’nin bahçesinde ateş açtığını kaydetti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. İran devlet haber ajansı IRNA ise bir saldırganın yakalandığını bildirdi.

‘CEVAPSIZ KALMAYACAK’

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, saldırının “cevapsız kalmayacağını” belirterek “Güvenlik güçleri saldırıyı tasarlayanlara ders verecek” dedi. Sekizinci Şii imamı İmam Rıza’nın kardeşi Emir Ahmed’in mezarına ev sahipliği yapan Şah Çerağ, güney İran’ın en kutsal yeri olarak kabul ediliyor. Terör saldırısı, ülke çapında devam eden Mahsa Amini protestolarının 40’ıncı gününe denk geldi. 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesi ülkede kaosa yol açmıştı.

 

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#İran#Fars#Şah Çerağ

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