İran’da siber saldırılar devam ediyor

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İran’da hükümet karşıtı gruplar tarafından devlet yayın organlarına yönelik siber saldırılar devam ediyor. İran’da devrimin yıl dönümünde artan siber saldırıların ardından Telewebion adlı internet sitesi, siber saldırı gerçekleştirildiğini doğrulayarak alt yapıda teknik sorunlar meydana geldiğini söyledi.



Geçtiğimiz hafta da İran devlet televizyonu Kanal 1’e bir siber saldırı daha gerçekleşmiş ve “Halkın Mücahitleri Örgütü” tarafından 10 saniye boyunca örgütünün liderleri Mesut Recevi ve Meryem Recevi'nin görüntüleri izletilmişti.