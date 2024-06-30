İran’da seçim ikinci tura kaldı... Türk aday ilk turu önde tamamladı

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Mesud Pezeşkiyan yüzde 42.6 oyla ilk sırada yer alırken ultra muhafazakâr Said Celili yüzde 38.8 ile ikinci oldu. Diğer muhafazakâr aday Muhammed Bakır Kalibaf yüzde 13.8 ile üçüncü olurken, din adamı Mustafa Purmuhammedi ise yüzde 0.8 ile son sırada kaldı. Hiçbir aday yüzde 50’nin üzerinde oy alamadığı için seçimler cuma günü yapılacak ikinci tura kaldı.

BOYKOT DAMGA VURDU

Seçime damgasını vuran ise sandığa gitmeyenler oldu. Dini Lider Ali Hamaney başta olmak üzere adayların yoğun çabasına rağmen seçime katılım yüzde 40’la ülke tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Yaklaşık 24 milyon 500 bin İranlı sandığa giderken 37 milyon kişi oy kullanmadı.

İKİNCİ TUR 5 TEMMUZ’DA

Pezeşkiyan ve Celili’nin yarışacağı seçimin ikinci turu, 5 Temmuz’da gerçekleşecek. Resmi sonuçların açıklanmasının ardından ilk turu üçüncü sırada tamamlayan Kalibaf, ikinci turda Celili’yi destekleyeceğini duyurdu. Kalibaf açıklamasında, “Tüm devrimci güçlerden ve destekçilerimden, ekonomik ve siyasi sorunlarımızın önemli bir kısmının nedeni olan reformist hareketin yeniden iktidar arenasına çıkmaması için Said Celili’yi desteklemelerini istiyorum” ifadesini kullandı.