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Dünya
AA- Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 07.04.2020 - 12:42,Son Güncelleme:/

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 600'ü aştı

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İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 600'ü aştı
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İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) koruduğu söylentileri üzerine tüketimi artan sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 600'ü aştı. 

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, alkol zehirlenmesi nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Alkolün Kovid-19'dan koruduğu söylentileri üzerine tüketilmesi nedeniyle yaşanan can kayıplarının endişe verici boyutlarda olduğuna dikkati çeken İsmaili, "Alkol tüketimi (Kovid-19'a karşı) bir tedavi yöntemi değil, ölümcüldür." dedi. 

İsmaili, "Ülke genelinde 3 bini aşkın kişi zehirlenirken, 600'den fazla kişi de hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Ülkede yasa dışı şekile üretilerek dağıtılan alkolün çoğunlukla gerekli standartları karşılamadığını kaydeden İsmaili, alkol üreten birçok kişinin yakalandığını ve ağır şekilde cezalandırılacağını dile getirdi.

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