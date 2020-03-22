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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 17:44,Son Güncelleme:/

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 219'a çıktı

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İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 219'a çıktı
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İran'da yeni tip Corona Virüse (Kovid-19) iyi geldiği söylentisiyle rağbet gören sahte içkiden 6 Mart'tan bu yana zehirlenenler bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 219'a yükseldi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Tebriz Tıp Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ruzbe Recai, Doğu Azerbaycan eyaletinde sahte alkol nedeniyle 230 kişinin zehirlendiğini ve bunlardan 20'sinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kerec Savcısı Hasan Mededi de Elburz eyaletinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin 20'ye çıktığını ifade etti.

Huzistan eyaletinde sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı 673 olurken 63 kişi hayatını kaybetti. Fars eyaletinde ise 475 kişi zehirlenirken 66 kişi hayatını kaybetti.

İran'da şu ana kadar Erdebil'de 19, Mazenderan'da 12, İsfahan'da 7, Kürdistan'da 6, Hemedan'da 4 ve Hürmüzgan'da 1 ve Rezevi Horasanı'nda da 1 kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti. Böylece ülke genelinde ölenlerin sayısı 219'a çıktı.

Sahte içki soruşturmasında Ahvaz'da 17 ve Rezevi Horasanı'nda da 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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