İran’da ‘riyal’ protestoları

Aynı gün euro, 1.7 milyon riyale yaklaştı. Tahran’da riyalin değer kaybı nedeniyle zarara uğramamak adına satışları durdurup kepenk indiren esnaf protesto gösterilerine başladı.

Başkentin yanı sıra İsfahan, Şiraz, Ahvaz ve Meşad gibi kentlere de yayılan protesto dalgasına polis sert müdahalede bulunurken, dün Tahran ve İsfahan’da üniversite öğrencileri de protestoculara katıldı. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, itidal çağrısı yaparak protesto temsilcileriyle diyalog kurulması talimatı verdiğini söyledi. Halkın ekonomi konusunda yaşadığı sorunların temel kaygısı olduğunu belirten Pezeşkiyan, “Hükümet, sorunların giderilmesi için harekete geçecektir” dedi.