Dünya Haberleri

İran’da ‘riyal’ protestoları

Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 07:00

İRAN’da riyalin pazar günü dolar ve Euro karşısında tarihi düşük seviyeyi görmesiyle esnafın başlattığı protestolar dün üçüncü gününde devam ederken, üniversite öğrencileri de protesto gösterilerine katıldı. ABD doları pazar günü yaklaşık 1.42 milyon riyal seviyesinde işlem gördü.

Aynı gün euro, 1.7 milyon riyale yaklaştı. Tahran’da riyalin değer kaybı nedeniyle zarara uğramamak adına satışları durdurup kepenk indiren esnaf protesto gösterilerine başladı.

Başkentin yanı sıra İsfahan, Şiraz, Ahvaz ve Meşad gibi kentlere de yayılan protesto dalgasına polis sert müdahalede bulunurken, dün Tahran ve İsfahan’da üniversite öğrencileri de protestoculara katıldı. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, itidal çağrısı yaparak protesto temsilcileriyle diyalog kurulması talimatı verdiğini söyledi. Halkın ekonomi konusunda yaşadığı sorunların temel kaygısı olduğunu belirten Pezeşkiyan, “Hükümet, sorunların giderilmesi için harekete geçecektir” dedi. 

