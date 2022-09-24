İran’da rejim yanlıları da sokağa indi: Mahsa Amini isyanında ölü sayısı 50’ye çıktı

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İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin, başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle Ahlak Polisi tarafından darp edilerek öldüğü iddialarının ardından ülkede isyan dinmiyor. Ülkede yaklaşık 20 kente yayılan gösteriler rejim karşıtı harekete dönüştü. Norveç merkezli İnsan Hakları Örgütü’ne göre çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 50’ye yükseldi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dün “Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor. Halkın taleplerini işitiyoruz ancak kimsenin güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

İNTERNET MUSK’TAN

Ülkede rejim yanlıları da dün ilk kez sokağa indi. Başkent Tahran başta olmak birkaç şehirde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde İran bayraklarıyla rejime destek verdi, ABD ve İsrail aleyhine de sloganlar attı.

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Öte yandan gösterilerin sosyal medya yoluyla yayılmasını durdurmak isteyen Tahran yönetiminin internete erişimi kesmesi üzerine ABD devreye girdi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın “İran hükümetinin sansürüne karşı harekete geçildiğini” açıklamasının ardından Space X CEO’su Elon Musk, uydu internet hizmeti Starlink’in İran’da aktif hale getirileceğini duyurdu.

REİSİ RÖPORTAJI İPTAL OLDU

Amanpour başörtüsü takmayınca AMERİKAN CNN televizyonunun kıdemli muhabiri Christane Amanpour, New York’ta bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yapacağı röportajın, başörtüsü takmayı reddetmesi üzerine iptal edildiğini açıkladı. Amanpour, talebi kibarca reddettiğini belirtti.