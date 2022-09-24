Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İran’da rejim yanlıları da sokağa indi: Mahsa Amini isyanında ölü sayısı 50’ye çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Mahsa Amini#İran#Protesto
İran’da rejim yanlıları da sokağa indi: Mahsa Amini isyanında ölü sayısı 50’ye çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 07:00

İran’da Mahsa Amini’nin gözaltında darp sonucu öldüğü iddiasının ardından başlayan gösteriler sürüyor. Çatışmalarda ölü sayısı 50’ye yükselirken, dün ilk kez rejim yanlıları da sokağa indi.

Haberin Devamı

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin, başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle Ahlak Polisi tarafından darp edilerek öldüğü iddialarının ardından ülkede isyan dinmiyor. Ülkede yaklaşık 20 kente yayılan gösteriler rejim karşıtı harekete dönüştü. Norveç merkezli İnsan Hakları Örgütü’ne göre çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 50’ye yükseldi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dün “Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor. Halkın taleplerini işitiyoruz ancak kimsenin güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

İran’da rejim yanlıları da sokağa indi: Mahsa Amini isyanında ölü sayısı 50’ye çıktı

 

İNTERNET MUSK’TAN

Ülkede rejim yanlıları da dün ilk kez sokağa indi. Başkent Tahran başta olmak birkaç şehirde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde İran bayraklarıyla rejime destek verdi, ABD ve İsrail aleyhine de sloganlar attı.

Haberin Devamı

Öte yandan gösterilerin sosyal medya yoluyla yayılmasını durdurmak isteyen Tahran yönetiminin internete erişimi kesmesi üzerine ABD devreye girdi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın “İran hükümetinin sansürüne karşı harekete geçildiğini” açıklamasının ardından Space X CEO’su Elon Musk, uydu internet hizmeti Starlink’in İran’da aktif hale getirileceğini duyurdu.

İran’da rejim yanlıları da sokağa indi: Mahsa Amini isyanında ölü sayısı 50’ye çıktı

 

REİSİ RÖPORTAJI İPTAL OLDU

Amanpour başörtüsü takmayınca AMERİKAN CNN televizyonunun kıdemli muhabiri Christane Amanpour, New York’ta bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yapacağı röportajın, başörtüsü takmayı reddetmesi üzerine iptal edildiğini açıkladı. Amanpour, talebi kibarca reddettiğini belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahsa Amini#İran#Protesto

BAKMADAN GEÇME!

Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç
Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık
Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin

BAKMADAN GEÇME!

Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç
Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık
Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin