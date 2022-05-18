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İran’da rehine krizi: 4 ölü, 5 yaralı

#Rehine Krizi#İran#Dünya

İran'ın batısında bulunan İlam kentinde Mustazaflar Vakfı’na ait binaya giren saldırgan, çalışanları rehin aldı. Yaşanan krizde 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Olay yerine polis ekibi sevk edilirken, saldırganın eski bir vakıf çalışanı olduğu ve yakın bir zamanda işten çıkartıldığı öğrenildi. Saldırgan, polis gelene kadar rehinelerden 4'ünü silahla öldürerek, 5'ini de yaraladı.

İlam Emniyet Müdürü Elgasi Mehr, saldırganın intikam duygusu ile hareket ettiğini açıklayarak, “İşten çıkartılan eski vakıf çalışanı intikam duygusu ile vakıf binasına saldırdı, içeride çalışanları rehin aldı. İntikam için 4 kişiyi öldürdü ve 5 kişiyi de yaraladı. Ardından yaşamına son verdi” ifadelerini kullandı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e bağlı olan Mustazaflar Vakfı emlak, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet yürütüyor.

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#Rehine Krizi#İran#Dünya

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