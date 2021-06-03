İran'da petrol rafinerisinde yangın: Faaliyetler durduruldu

İran'da felaketler peş peşe geliyor. Dün en büyük gemisini çıkan yangın ile kaybeden ülkede şimdi de dev petrol rafinerisi alevlere teslim oldu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde çıkan büyük bir yangın nedeniyle tesisteki tüm faaliyetler durduruldu.

Yangın nedeniyle bölgenin büyük bir duman bulutuyla kaplandığı ve itfaiye ekipleri ile ambulansların olay mahalline sevk edildiği belirtildi.

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı aktarılırken yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre, yangın, sıvılaştırılmış bir gaz hattındaki sızıntı nedeniyle meydana geldi.

Dün, İran Deniz Kuvvetlerine ait "Hark" adlı askeri gemide yangın çıkmış, 20 saat süren kurtarma çalışmalarına rağmen geminin battığı açıklanmıştı.

UYDULAR GÖRÜNTÜLEDİ

Batan askeri geminin su üzerindeki son anları ise uydular tarafından görüntülenmişti.

İran ordusundan yapılan açıklamada, gemideki tüm mürettebatın kurtarıldığı aktarılırken, yangının çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediği kaydedilmişti.

Hark'ın 40 yıldır İran Deniz Kuvvetlerinde bulunduğu ve en büyük tonajlı gemi olduğu açıklanmıştı.

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