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HaberlerDünya Haberleriİran'da öldüren söylenti! 'Koronavirüse iyi geliyor' diye sahte içki içtiler: Ölü sayısı 73'e yükseldi
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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 09:42,Son Güncelleme:/

İran'da öldüren söylenti! 'Koronavirüse iyi geliyor' diye sahte içki içtiler: Ölü sayısı 73'e yükseldi

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İran'da öldüren söylenti! 'Koronavirüse iyi geliyor' diye sahte içki içtiler: Ölü sayısı 73'e yükseldi
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İran'ın Huzistan, Elburz ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ahvaz Cundişapur Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ali İhsanpur, Huzistan eyaletinde 6 Mart'tan bu yana sahte içki tüketen 500'ü aşkın kişinin zehirlenerek hastanelere başvurduğunu açıkladı.

İhsanpur, "Huzistan eyaletinde alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi." dedi.

Elburz'da 15, Mazenderan eyaletinde de 12 kişinin sahte içki nedeniyle öldüğü açıklanmıştı. Böylece toplam 73 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend, sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari ise daha önce yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini bildirmişti.

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