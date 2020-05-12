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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 14:25,Son Güncelleme:

İran'da okullar 16 Mayıs'ta yeniden açılıyor

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İran'da okullar 16 Mayıs'ta yeniden açılıyor
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İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 5 Mart'ta ülke genelinde kapatılan okulların 16 Mayıs'ta açılacağı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhsin Haci Mirzayi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan eğitim kurumlarının, 72 gün sonra yeniden açılacağını belirtti.

Okullarda maske ve eldiven kullanımı ile sosyal mesafe kuralının zorunlu hale getirildiğini aktaran Mirzayi, "16 Mayıs'ta okulların yeniden açılması ve tüm personel ve öğretmenlerin bu tarihte dersler konusundaki belirsizlikler ve sorunların çözülmesi için okullarda hazır bulunmasına karar verildi." dedi.

"Öğrencilerin okullarda bulunması zorunlu değil"

Mirzayi, salgın nedeniyle televizyon ve internet ortamına taşınan eğitimin sürdürüleceğini belirterek, uzaktan eğitim konusunda sorun yaşamayan öğrencilerin okulda bulunmasının gerekmediğini ancak tüm öğretmenlerin okulda bulunmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

İran'da 19 Şubat'ta virüsün ülkede görülmesinin ardından 23 Şubat'ta bazı bölgelerde eğitime ara verilmiş, 5 Mart'ta ise ülke genelinde tüm okullar kapatılmıştı.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okulların dersleri devlet televizyonuna bağlı "Amuzeş" (Eğitim) adlı kanal üzerinden belirlenen müfredatla birlikte öğrencilere sunuluyor.

Bunun yanı sıra Eğitim ve Öğretim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve 20 Nisan'da faaliyete giren "SHAD" (Öğrenci Sosyal Ağı) adı verilen uygulama üzerinden öğretmenler, öğrencilerine internet ortamında görüntülü eğitim verebiliyor.

Bazı bölgelerde ise televizyona ve internete erişim imkanı olmayan birçok öğrencinin bu süreçte eğitim hakkından mahrum kaldığı belirtilmişti.

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