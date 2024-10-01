×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İran'da okula silahlı saldırı: 4 kişi öldü

Güncelleme Tarihi:

#İran#Okul#Saldırı
İranda okula silahlı saldırı: 4 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 12:47

İran'ın Nikşehr ilçesindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırganların yoldan geçen bir otomobilden ateş açtığını bildirirken, olayla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Haberin Devamı

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Nikşehr ilçesindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Nikşehr Kaymakamı Mucib Hüseyni olaya ilişkin bilgi verdi.

Hüseyni, "Muhsinin Şeyhan Bent Okulu'nda öğrenciler dışarıda etkinlikteyken, açılan ateş sonucu Bent Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Perviz Kedhudayi, Bent Kent Şurası Başkanı Yusuf Şirani ve 2 asker hayatını kaybetti." dedi.

İranlı yetkili saldırganların kimlikleri hakkında bilgi vermedi. Saldırganların yoldan geçen otomobilden ateş açtığı kaydedildi.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşül Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Okul#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!