İran’da nükleer tesiste kaza meydana geldi

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, kazada can kaybının olmadığı kazanın nasıl ortaya çıktığı konusunda araştırmaların yapıldığını belirtirken, Nataz Kaymakamı Ramazan Ali Ferdevsi kaza için " yangın" ifadesini kullandı.

Kazanın radyoaktif kirliliğe yol açma olasılığının olmadığını belirten Kemalvendi, “Tesisin aktif olmamasından dolayı kaygılanacak bir durum yok ” diye konuştu.