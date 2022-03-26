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İran’da Nevruz Bayramı tatilinde yaşanan trafik kazalarında 431 kişi öldü

#İran#Trafik Kazası#Nevruz
İran’da Nevruz Bayramı tatilinde yaşanan trafik kazalarında 431 kişi öldü

İran’da Nevruz tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında can kaybı 431’e yükseldi.

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İran devlet televizyonuna konuşan İran Emniyet Müdürlüğü Trafik Daire Başkan Yardımcısı Timur Hüseyni, Nevruz tatilinin başlamasıyla artan trafik kazalarının endişe verici olduğunu söyleyerek, “Maalesef 16 Mart tarihinden bugüne kadar ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 431 kişi hayatını kaybetti” dedi.

Aşırı hız, hatalı sollamalar, dikkatsizlik ve şehirler arası araç yoğunluğu trafik kazalarının meydana gelmesinin başlıca nedenleri olarak gösteriliyor. Ülkede yaklaşık 2 haftanın üzerinde süren Nevruz tatili süresince İranlılar yoğun şekilde aile ziyaretleri, geziler ve şehirlerarası seyahatler gerçekleştiriyor. Bu durum şehirlerarası yollarda trafik kazalarının artmasına da neden oluyor.

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#İran#Trafik Kazası#Nevruz

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