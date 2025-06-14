İran'da MOSSAD avı! 5 kişi tutuklandı

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İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken Yazd Eyaleti Savcılığı, İsrail istihbaratına (MOSSAD) bilgi sızdırdığı suçlamasıyla 5 kişiyi tutukladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Stratejik yerlerin fotoğraflarını çekmek ve çevrimiçi ortamda kamuoyunu proveke etmeye çalışmak nedeniyle tutuklandılar" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, tutuklanan kişilerin "aldatılmış" oldukları belirtildi ve "İsrail ile işbirliği yaptıkları" vurgulandı.

Savcılık, sanal medyada İsrail'i destekleyen veya öven herhangi bir içerik paylaşanların "Siyonist Rejimin Barış ve Güvenliğe Karşı Düşmanca Eylemlerine Karşı Mücadele Kanunu" kapsamında 2 ile 5 yıl hapis cezasına çarptırılacağını hatırlattı.

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MOSSAD'IN 8 AY SÜREN GİZLİ OPERASYONU

İsrail basını, istihbarat servisi MOSSAD'ın saldırı öncesinde İran'ın hava savunma sistemlerine birinci şahıs görüşlü (FPV) dronlarla saldırdığı bilgisini paylaştı.

MOSSAD'ın operasyona 8 ay hazırlandığını belirten kaynaklar, İsrail ajanlarının İran topraklarına sızarak dron "ürettiğini" ve saldırı öncesinde hava savunma bataryalarını vurduğunu kaydetti.

​​İddiaya göre MOSSAD, saldırı için İran'da gizli bir dron üretim merkezi kurdu. MOSSAD'ın basınla paylaştığı öne sürülen görüntülerde, 2 ajanın FPV dronlarla İran'a ait savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiği görüldü.

NEW YORK TİMES: TAHRAN'IN YANLIŞ HESABI

ABD'li New York Times gazetesine göre, Tahran İsrail saldırısını bekliyordu, ancak bu kadar erken beklemiyordu. Hava savunması ve istihbarat zaafları nedeniyle ülke İsrail'in hamlesine hazırlıksız yakalandı.

İranlı üst düzey yetkililer, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerin başarısız olması halinde İsrail’in saldırı düzenlemesine karşı bir haftadan uzun süredir hazırlık yapıyordu. Ancak ciddi bir hesaplama hatası yaptılar: İsrail’in, Pazar günü Umman’da gerçekleşmesi planlanan müzakerelerden hemen önce harekete geçmesi hiç beklenmiyordu.

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The New York Times’a konuşan altı üst düzey İranlı yetkili ve iki Devrim Muhafızı mensubuna göre, saldırı gecesi ordu komutanları güvenli sığınaklara çekilmek yerine evlerinde kaldı. Devrim Muhafızları Hava-Uzay Birimi Komutanı General Emir Ali Hacızade ve kurmayları, aynı yerde toplanmamaları yönündeki talimata uymayarak Tahran’daki bir askeri üsse acil savaş toplantısı düzenledi. İsrail’in bu üsse düzenlediği saldırıda hayatlarını kaybettiler.

İsrail saldırılarında İran’ın radar ve hava savunma sistemleri büyük ölçüde devre dışı bırakıldı, balistik füze altyapısı felç oldu, askeri komuta zincirindeki üst düzey isimler öldürüldü. Natanzi'deki nükleer zenginleştirme tesisinin yer üstündeki bölümü de ağır hasar aldı.