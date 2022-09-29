İran’da Mahsa isyanı sürüyor: Rafsancani’nin kızına gözaltı

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İRAN’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de ölümü üzerine başlayan gösteriler sürüyor. Kurallara uygun örtünmediği gerekçesiyle Tahran’da Ahlak Polisi tarafından gözaltına alınan Mahsa’nın, İranlı yetkililer reddetse de darp edilmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği belirtilmişti. Ön adı ‘Jina’ olan Kürt kökenli Mahsa Amini’nin, sadece kıyafeti gerekçesiyle değil etnik kökeni nedeniyle de gözaltına alındığı öne sürülmüş, bu nedenle başta İran’ın Kürt bölgelerinde başlayan isyan ülkenin birçok kentine ve tüm dünyaya yayılmıştı.

76 KİŞİ ÖLDÜ

Kadınların öncülüğünde İran’da ikinci haftasına giren protestolarda, polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 80’e dayandı. Resmi rakamlar farklı olsa da Oslo merkezli İran İnsan Hakları kuruluşu, en az 76 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Aralarında aktivist, avukat ve gazetecilerin de olduğu en az 1200 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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REİSİ: KAOSA İZİN VERİLEMEZ

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim’e göre, gözaltına alınanlar arasında tanınmış bir isim de bulunuyor. Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi ‘göstericileri kışkırttığı’ gerekçesiyle gözaltına alındı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’den “Hiç kimsenin yasaları çiğnemesine ve kaosa neden olmasına izin verilemez” açıklaması gelirken dün polis, protestolara ‘tüm gücüyle’ karşı koyacaklarını duyurdu.

TAHRAN, IRAK’IN KUZEYİNİ BOMBALADI: 13 ÖLÜ

MAHSA Amini’nin şüpheli ölümü İran’daki Kürt hareketini tetiklerken, dün İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede ‘terör örgütü’ olarak kabul edilen Irak’ın kuzeyinde Komele ve İran Kürdistan Demokrat Partisi’nin (İKDP) merkezlerini hedef aldı. Topçu atışı ve İHA’lar ile gerçekleşen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi de yaralandı. Saldırının ardından Irak yönetimi, Bağdat’taki İran büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdı ve nota verileceğini açıkladı. Saldırıya BM’nin Irak’taki misyonundan da tepki geldi.