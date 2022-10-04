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İran’da Mahsa ateşi sürüyor: Hamaney, İsrail ve ABD’yi suçladı

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#İran#Mahsa Amini#Ayetullah Hamaney
İran’da Mahsa ateşi sürüyor: Hamaney, İsrail ve ABD’yi suçladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 07:00

İran’da üçüncü haftasına giren Mahsa Amini isyanı üniversitelere sıçradı. Çatışmalarda ölü sayısı 92’ye çıkarken, Ayetullah Hamaney, protestolara ilişkin ABD ve İsrail’i suçladı.

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İran’da 22 yaşındaki ünversite öğrencisi Mahsa Amini’nin, tatil için gittiği Tahran’da, gözaltında darp edilerek hayatını kaybetmesine tepki sürüyor. Kurallara uygun örtünmediği gerekçesiyle 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından gözaltına alınan Amini, gözaltında fenalaştıktan sonra 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Ön adı ‘Jina’ olan Kürt kökenli Amini’nin, sadece örtünme gerekçesiyle değil, etnik nedenlerle de darp edildiği öne sürülmüştü. İran ise darp iddialarını reddediyor.

1500 GÖZALTI

Amini’nin ölümünün ardından kadınların öncülüğünde başlayan isyan dalgası, İran’da Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeler başta olmak üzere ülkenin geneline ve tüm dünyaya yayıldı. Polis ile göstericiler arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 92’ye çıktı. Yaklaşık 1500 kişi de gözaltına alındı. Pazar gecesi Tahran’daki Şerif Teknoloji Üniversitesi’nde de gösteriler patlak verdi. 300 kadar öğrencinin gözaltına alındığı, bir profesör ile birkaç öğretim görevlisinin sivil polisler tarafından darp edildiği bildirildi. Dün itibariyle o üniversitede çevrimiçi uzaktan eğitime geçildi.

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SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, sessizliğini bozarken protestolarla ilgili ABD ve İsrail’i suçladı. Amini’nin gözaltındaki ölümünü ‘üzücü bir olay’ olarak niteleyen Hamaney, “Bu isyanlar planlı. Amerika ve siyonist rejim (İsrail) ile onların elemanlarının işi” açıklamasında bulundu.

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#İran#Mahsa Amini#Ayetullah Hamaney

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