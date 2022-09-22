İran'da Mahsa Amini ateşi büyüyor: 8 ölü

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Protesto gösterileri başkent Tahran dahil olmak üzere ülkenin birçok noktasına yayılırken, 400’den fazla kişinin yaralandığı gösterilerde ölü sayısı da 8’e yükseldi. Gösterilerde şu ana kadar 500’den fazla kişi de gözaltına alındı. Çevik kuvvet polisinin göstericileri engelleme girişimleri nedeniyle birçok kentte sokak çatışmaları yaşanırken, protestolarla dayanışma amacıyla bazı dükkânlar da kepenk kapattı. Bazı kentlerde gösterici kadınlar başörtülerini yaktı. Sosyal medyada da tepkiler dile getirilirken, bazı kadınlar protesto amacıyla saçlarını kesti. Bazı bölgelerde uzun süreli internet kesintileri yaşandı. İran İletişim Bakanlığı kesintilerin “güvenlik gerekçesiyle” yaşandığını açıkladı.

İRANLI KADINLAR SAÇLARINI KESTİ

İran'da Mahsa Amini'nin ölümü, İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Başkonsolosluk önünde toplanan kadınlar, Amini için dünya genelinde yapılan eylemlere destek vererek saçlarını kesti.İranlı kadınlar adına konuşan Pita Seperniyan, "10 senedir ben Türkiye'de tek başıma yaşıyorum. Neden kendi toprağımdan uzağım? Çünkü bize hak vermiyorlar. Bizim seçimimiz yok. Her şeyimize karışıyorlar. Bu konsolosluğa bile örtüsüz giremiyoruz" dedi. Eylemde Türkiye'ye neden geldiklerini anlatan kadınlardan Meryem de "Spor yapmama izin vermediler. Çünkü bir kadınım. Bizim kızımızı 22 yaşında öldürdüler çünkü bizim gibi giyinmek istedi" diye konuştu. Yasemin Ceşmini ise "Bir İranlı kadın olarak tüm kadınlar için özgürlük istiyorum" dedi. Basın açıklaması sonrası yürümek isteyen kadınlara izin verilmedi.