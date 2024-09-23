İran’da maden faciası: 52 ölü

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Ülkenin resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan Güney Horasan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, patlamanın yerel saatle 21.00 civarında yaşandığını ve bu sırada madende 70 işçi bulunduğunu açıkladı. İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, patlamanın madendeki “gaz yoğunlaşmasından” kaynaklandığını söyledi.

18 İŞÇİ MAHSUR KALDI

Yetkililer madende mahsur kalan 18 işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü; biriken metan gazı yüzünden yavaş ilerleyebildiklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı. Türk Dışişleri Bakanlığı da, patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı. Acıklamada, “İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Madende mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyoruz” ifadesi kullanıldı.