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İran'da kutlamalar felakete dönüştü: 14 kişi öldü

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#İran#Tahran#Çarşamba Suri
İranda kutlamalar felakete dönüştü: 14 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 12:37

İran'da, Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan ve ‘Çarşamba Suri’ adı verilen kutlamalar ile öncesindeki hazırlıklarda 14 kişi hayatını kaybetti.

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İran'ın başkenti Tahran’da iftardan sonra başlayan kutlamalarda ateşlenen havai fişekler ve patlayıcı maddeler nedeniyle gökyüzünün duman bulutuyla kaplandığı bildirildi.

Tahran'ın Yusufabad semtinde bir ağacın alev aldığı ve yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü kaydedildi.

Ülke genelinde 5 ambulansın patlayıcı madde isabet etmesi sonucu yandığı bilgisi de paylaşıldı.

İran Acil Durum Merkezi, ülke genelinde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 1844 kişinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, yaralılardan 100'ünün uzuv kaybı yaşadığı, 500'den fazlasının da gözlerinden yaralandığı belirtildi.

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#İran#Tahran#Çarşamba Suri

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