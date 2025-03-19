İran'da kutlamalar felakete dönüştü: 14 kişi öldü

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İran'ın başkenti Tahran’da iftardan sonra başlayan kutlamalarda ateşlenen havai fişekler ve patlayıcı maddeler nedeniyle gökyüzünün duman bulutuyla kaplandığı bildirildi.
Tahran'ın Yusufabad semtinde bir ağacın alev aldığı ve yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü kaydedildi.
Ülke genelinde 5 ambulansın patlayıcı madde isabet etmesi sonucu yandığı bilgisi de paylaşıldı.
İran Acil Durum Merkezi, ülke genelinde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 1844 kişinin yaralandığını açıkladı.
Açıklamada, yaralılardan 100'ünün uzuv kaybı yaşadığı, 500'den fazlasının da gözlerinden yaralandığı belirtildi.