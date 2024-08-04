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İran'da kum fırtınası: 1362 kişi hastanelik oldu

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#İran#Kum Fırtınası#Dünya
İranda kum fırtınası: 1362 kişi hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 12:14

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen kum fırtınasından etkilenen 1362 kişinin hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

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Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan eyaletindeki kum fırtınası özellikle eyaletin kuzey bölgelerinde etkisini gösterdi.

Zabul, Zahek, Hamun, Hirmen, Nimruz, Zahidan, Mircave, Nusret Abad, Haş, Saravan, İranşehr ve Mehristan kentlerinde meydana gelen fırtına, yaklaşık bir milyon kişinin hayatını olumsuz etkilerken, son 5 günde 1362 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Sistan-Beluçistan'da "120 Gün Fırtınaları" olarak adlandırılan, rüzgarın şiddetini artırdığı günlerde, solunum yolu rahatsızlıklarına sahip binlerce kişi hastanelere başvuruyor.

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#İran#Kum Fırtınası#Dünya

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