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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

İran'da Kovid-19'dan 99 kişi daha hayatını kaybetti

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İran'da Kovid-19'dan 99 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 99 artarak 60 bin 786'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 99 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 313 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 725'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 786'ya, vaka sayısının da 1 milyon 698 bin 5'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 804'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 449 bin 350'ye ulaştığını belirtti.

Ülke genelinde 11 şehir kırmızı kategoride

Yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısı 11 milyon 338 bin 942'ye ulaştı.

Sözcü Lari, ülke genelinde 11 şehrin kırmızı, 32 şehrin turuncu, 251 şehrin sarı ve 154 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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