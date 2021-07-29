İran'da Kovid-19 ölümleri 90 bini geçti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 34 bin 433 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 506'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 826 bin 447’ye çıktığı ülkede , 292 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 90 bin 74 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 296'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 329 bin 65'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 25 milyon 795 bin 151 oldu.

İRAN'DA TOPLAM 11 MİLYON 808 BİN 230 DOZ AŞI YAPILDI

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 9 milyon 180 bin 89 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 628 bin 141 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 11 milyon 808 bin 230 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 232 şehrin "kırmızı", 117 şehrin "turuncu", 99 şehrin de "sarı" kategoride yer aldığı ve "kırmızı" ile "turuncu" kategorideki şehirlere araç giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.

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