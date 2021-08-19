İran'da Kovid-19 ölümleri 100 bini geçti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 31 bin 266 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 4 bin 603'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 587 bin 683’e çıktığı ülkede, 564 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 100 bin 255 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 7 bin 538'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 840 bin 568’e ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 27 milyon 579 bin 653 oldu.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 16 milyon 254 bin 282 kişiye aşının ilk dozunun, 5 milyon 236 bin 423 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 21 milyon 490 bin 705 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 359 şehrin "kırmızı", 59 şehrin "turuncu", 30 şehrin de "sarı" kategoride bulunduğu ve "kırmızı" ile "turuncu" kategorideki şehirlere araçların giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.

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