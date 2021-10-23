İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 125 bini geçti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 81 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1078'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Toplam vaka sayısının 5 milyon 851 bin 670'e yükseldiği ülkede, 124 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 125 bin 52'ye çıktı.
Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 346 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 50 milyon 604 bin 321 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 28 milyon 872 bin 959 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 79 milyon 533 bin 819 doz aşı uygulandı.
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