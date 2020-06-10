İran'da koronavirüs salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 81 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 11 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 506'ya, vaka sayısının da 177 bin 938'e çıktığını aktardı.

Şu ana kadar 140 bin 590 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini kaydeden Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 151 bin 32 olduğu bilgisini paylaştı.

Güneydeki Huzistan eyaletinin "kırmızı bölge" olarak kalmaya devam ettiğini belirten Lari, ülkedeki 6 eyaletin de "risk taşıyan yerler" olduğunu ifade etti.

Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısının 800'lere kadar düştüğü İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.