MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran'da koronavirüs ölümleri 50 bin sınırında
GeriDünya İran'da koronavirüs ölümleri 50 bin sınırında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 16:14 | Son Güncelleme:

İran'da koronavirüs ölümleri 50 bin sınırında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran'da koronavirüs ölümleri 50 bin sınırında
Abone Olgoogle-news

347 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 49 bin 695'e çıktı, 13 bin 341 test daha pozitif sonuç verdi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 347 artarak 49 bin 695 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 347 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 341 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 49 bin 695'e, vaka sayısının da 1 milyon 16 bin 835'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 824'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 708 bin 106 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 298 bin 438 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 64 ilçenin kırmızı, 278 ilçenin turuncu ve 106 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle