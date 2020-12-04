İran'da koronavirüs ölümleri 50 bin sınırında
347 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 49 bin 695'e çıktı, 13 bin 341 test daha pozitif sonuç verdi.
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 347 artarak 49 bin 695 oldu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 347 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 341 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 49 bin 695'e, vaka sayısının da 1 milyon 16 bin 835'e çıktığını aktardı.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 824'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 708 bin 106 olduğunu ifade etti.
Ülkede 6 milyon 298 bin 438 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 64 ilçenin kırmızı, 278 ilçenin turuncu ve 106 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
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