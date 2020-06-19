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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 15:13,Son Güncelleme:

İran’da koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 200 bini aştı

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İran’da koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 200 bini aştı
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İlk koronavirüs (Covid-19) vakasının dört ay önce tespit edildiği İran’da toplam vaka sayısı 200 bini aştı.

İran'da son 24 saatte 2 bin 615 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle ülke genelinde toplam vaka sayısı 200 bin 262’ye ulaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise  son 24 saatte 120 artarak 9 bin 392'ye yükseldiğini duyurdu. 

Ülkede resmi olarak ilk koronavirüs vakası ve aynı zamanda ilk ölüm 19 Şubat'ta gerçekleşmişti.

İran dünyada en çok vaka ve can kaybı olan ülkeler sıralamasında 10'uncu sırada yer alıyor.

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