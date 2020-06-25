İran’da koronavirüs (Covid-19) son 24 saatte 134 can aldı

İran’da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 134 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 10 bin 130’a çıktı. Ülkede 2 bin 595 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 215 bin 96’ya ulaştığı açıklandı.