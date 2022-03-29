İran'da kadın taraftarlar maça alınmadı

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İran'ın Meşhed kentinde kadınların İran Milli Takımı ile Lübnan Milli Takımı arasında oynanan futbol karşılaşmasını için bilet satın alan İranlı kadınların Meşhed İmam Rıza Stadyumu’na girişlerine izin verilmedi. İranlı kadınlar stadyumda güvenlik yetkilileri ile karşı karşıya geldi. Stadyum önünde duruma itiraz eden kadınlar, karşılaşmayı izlemek için bilet satın aldıklarını ama seyirci olarak girişlerine izin verilmediğini ifade etti.

KADIN TARAFTARLARIN STADYUMLARA GİRİŞ YASAĞI BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLEMİYOR



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Tahran yönetimine kadınların stadyumlara girişlerine izin vermesi çağrısında bulunuyor.



İran'ın eylül ayında başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerine kadar 40 yıldır süren kadınlara yönelik stadyum yasağını kaldırmaması halinde FIFA tarafından müsabakalardan men edilebileceği yorumları yapılıyor.



İran'da kadınlar en son 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu maçında İran-Kamboçya karşılaşmasına katılabilmişlerdi. Başkent Tahran'daki 100 bin kişi kapasiteli Azadi Stadyumu'nda oynanan maçta, Tahran yönetiminin izin vermesi üzerine ilk kez yaklaşık 5 bin kadın bilet alarak karşılaşmayı tribünden izleyebilmişti.