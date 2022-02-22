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İran’da jet okula düştü: 3 ölü

#İran#Savaş Uçağı#Jet
İran’da jet okula düştü: 3 ölü

İran’da eğitim uçuşundan döndüğü sırada bir savaş uçağı, bir okulun spor salonunun üzerine düştü. İkisi pilot, üç kişi öldü.

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İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz şehrinde İran ordusuna ait F-5 modeli bir savaş uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Tebriz Şehit Fakuri Taarruz Üssü Bilgilendirme Bölümü tarafından yapılan açıklamada, “Uçak teknik bir arıza nedeniyle spor salonunun üzerine düştü. Uçakta bulunan pilot ve yardımcı pilot ile bölgede bulunan bir sivil hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

Fransız AFP ajansına göre eğitim uçuşu yapan jet, dün yerel saatle 09.00 sıralarında şehir merkezindeki Monajem semtinde bulunan okul kompleksindeki spor salonunun dış duvarına çarptı. Çarpışma sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

ŞAH REJİMİNDEN KALMA

Dünkü olay, İran’da Aralık 2019’dan bu yana bildirilen ilk askeri uçak kazası oldu. O dönem bir Rus yapımı MiG-29 savaş uçağı, test uçuşu sırasında ülkenin kuzeybatısındaki sönmüş bir volkanın yanına düşmüştü. Amerikan yapımı olan F-5 jetleri, şah rejimi döneminde ABD tarafından İran’a satılmıştı. İran Hava Kuvvetleri’nde 300 civarında savaş uçağı bulunuyor.

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