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İran'da İsrail istihbaratına çalışan 4 kişi idam edildi

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#İran#İsrail#Dünya
İranda İsrail istihbaratına çalışan 4 kişi idam edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 14:10

İran’da İsrail istihbarat servisine çalıştıkları gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan 4 İranlı'nın cezası infaz edildi.

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İran medyası, geçtiğimiz haziran ayında İsrail istihbarat servisine çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan ve 30 Kasım'da idam cezasına çarptırılan 4 İranlı'nın cezasının infaz edildiğini duyurdu.

Dava dosyasında bulunan zorbalık geçmişi, adam kaçırmak, kamu ve özel mülke zarar vermek, baskı ve zorla itiraf yaptırmak ve ulusal güvenliği tehdit etmek suçlarından yargılanan Hüseyin Urduhanzade, Şahin İmani Muhammedabad, Milad Eşrefi Atbatan ve Menuçehr Şehbendi Bocendi idam edildi.

İran’da 30 Kasım'da İsrail istihbarat servisine çalıştıkları belirlenen 7 İranlı mahkemeye çıkmış ve 4'ü idam cezasına mahkum edilmişti. Diğer 3 kişi ise 5 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.

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