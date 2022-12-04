İran'da İsrail istihbaratına çalışan 4 kişi idam edildi

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İran medyası, geçtiğimiz haziran ayında İsrail istihbarat servisine çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan ve 30 Kasım'da idam cezasına çarptırılan 4 İranlı'nın cezasının infaz edildiğini duyurdu.

Dava dosyasında bulunan zorbalık geçmişi, adam kaçırmak, kamu ve özel mülke zarar vermek, baskı ve zorla itiraf yaptırmak ve ulusal güvenliği tehdit etmek suçlarından yargılanan Hüseyin Urduhanzade, Şahin İmani Muhammedabad, Milad Eşrefi Atbatan ve Menuçehr Şehbendi Bocendi idam edildi.

İran’da 30 Kasım'da İsrail istihbarat servisine çalıştıkları belirlenen 7 İranlı mahkemeye çıkmış ve 4'ü idam cezasına mahkum edilmişti. Diğer 3 kişi ise 5 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.