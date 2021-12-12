İran’da iş merkezinde yangın

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Kirman Belediyesi İtfaiye ve Güvenlik Hizmetleri Sözcüsü Resul Cihanşahi, Şehid Beheshti Caddesi'nde bulunan Saleh al-Mehdi adlı iş merkezinde büyük bir yangın çıktığını ifade etti.

Cihanşahi, bölgeden yapılan ihbarların ardından itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirterek, “İtfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine ulaştılar ve binada bulunan kişileri derhal tahliye ettiler” dedi.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğünü ifade eden Cihanşahi, “Şanslıyız ki bu olayda hiç kimse zarar görmedi. Yangının çıkış nedeni hala araştırılıyor” ifadelerini kullandı.



