Ä°ran'da ilk Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ± SaÄŸlÄ±k BakanÄ±'nÄ±n oÄŸluna yapÄ±ldÄ±

Ä°ran'Ä±n Rusya'dan aldÄ±ÄŸÄ± ve 4 Åžubat'ta Tahran'a ulaÅŸan Sputnik V aÅŸÄ±sÄ± bugÃ¼n Ã¼lke genelindeki 635 hastanedeÂ saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na uygulanmaya baÅŸlandÄ±.Â

Tahran Ä°mam Humeyni Hastanesinde SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Nemeki'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenenÂ aÅŸÄ±lama programÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani de video konferans yoluyla baÄŸlandÄ±.Â

Ä°lk aÅŸÄ± teÅŸvik amacÄ±yla SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Nemeki'nin oÄŸlu Parsa Nemeki'ye vuruldu ve ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶nelik genel aÅŸÄ±lama baÅŸladÄ±.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, video konferansla yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, teyitÂ ettikleri aÅŸÄ±ya gÃ¼vendiklerini ve kendisinin de aÅŸÄ±yÄ± vurulan ilk gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olmak iÃ§in teklifte bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Bakan Nemeki iseÂ Ã¶ncelikli olarak yoÄŸun bakÄ±n Ã¼nitelerindeki doktor, hemÅŸire ve diÄŸer Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÂ aÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ ve kronik hastalÄ±ÄŸÄ± bulunan vatandaÅŸlara geÃ§ileceÄŸiniÂ aktardÄ±.Â

Ã‡in,Â Hindistan ve Avrupa'dan aÅŸÄ± temini iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸiniÂ belirtenÂ Nemeki,Â DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ eÅŸ gÃ¼dÃ¼mÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Covid-19Â AÅŸÄ±larÄ± KÃ¼resel EriÅŸim ProgramÄ±ndan (COVAX) veÂ Oxford-AstraZeneca'dan aldÄ±klarÄ± aÅŸÄ±larlaÂ aÅŸÄ±lama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±Â sÃ¼rdÃ¼receklerini dile getirdi.

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